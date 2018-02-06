Ярославль, 6 февраля, 2018, 11:27 — ИА Регнум. В Ярославской области внедряется новая онлайн-система продажи билетов на межрегиональные автобусные перевозки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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Общая база продажи билетов доступна всем кассирам, диспетчерам, администраторам на сайте 1kassa.ru, что исключит возможность продажи «двойных» билетов.

«Нам эту программу устанавливает московская фирма. Вы можете заказать билет, а потом просто прийти в автобус и предъявить паспорт, по которому и определят, куплен ли билет. Или просто его распечатать. Уже есть первые электронные пассажиры», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в государственном бюджетном учреждение Ярославской области «Яроблтранском», которое занимается реализацией проекта.

Система взаимодействует с аналогичными сервисами в других регионах. Так, например, она позволяет приобрести билеты на автобусы, отправляющиеся не только из Ярославля, но и из Москвы и городов Московской области, как в прямом, так и в обратном направлении.