В Ярославле билеты на автобус теперь можно купить через интернет
Ярославль, 6 февраля, 2018, 11:27 — ИА Регнум. В Ярославской области внедряется новая онлайн-система продажи билетов на межрегиональные автобусные перевозки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Общая база продажи билетов доступна всем кассирам, диспетчерам, администраторам на сайте 1kassa.ru, что исключит возможность продажи «двойных» билетов.
«Нам эту программу устанавливает московская фирма. Вы можете заказать билет, а потом просто прийти в автобус и предъявить паспорт, по которому и определят, куплен ли билет. Или просто его распечатать. Уже есть первые электронные пассажиры», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в государственном бюджетном учреждение Ярославской области «Яроблтранском», которое занимается реализацией проекта.
Система взаимодействует с аналогичными сервисами в других регионах. Так, например, она позволяет приобрести билеты на автобусы, отправляющиеся не только из Ярославля, но и из Москвы и городов Московской области, как в прямом, так и в обратном направлении.