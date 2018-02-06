Ярославль, 6 февраля, 2018, 11:06 — ИА Регнум. 6 февраля в Ярославле на заседании правительства области представлен новый бренд региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как сообщало ранее ИА REGNUM, он был разработан по заказу департамента туризма области ООО «ИнтелМедиа» из Санкт-Петербурга. Главный слоган бренда «Ярославия — среднерусская Гардарика». Он ориентирован как на внешний, так и на внутренний рынок.

Правительство Ярославской области Пример визуализации бренда Ярославской области

«Гардарика — цивилизация, выработавшая особый культурный код, в основе которого лежит городская культура, за многовековую свою историю заслужившая право считаться национальным достоянием. Это формат территории, традиционно исторически свойственный развитым странам. В основу этой идеи легла территориальная структура региона. Ярославия — уникальный конгломерат 12 древнерусских городов: Гаврилов-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, Переславль-Залесский, Пошехонье, Ростов Великий, Рыбинск, Тутаев, Углич, Ярославль и Молога — ныне затопленная, но живая в памяти ее уроженцев и их потомков и всех ярославцев. Каждый из этих городов обладает уникальным характером и имеет свой неповторимый образ… Подобный конгломерат, имеющий длительный опыт сосуществования, сложившийся в полноценную городскую культуру, является настоящим феноменом и самой большой ценностью территории, привлекательной для жителей и туристов», — говорится в сообщении правительства Ярославской области.

Разработчики представили и визуальный образ бренда. Логотип «Среднерусской гардарики» представляет собой стилизованное солнце, у которого вместо лучей 12 изображений домов и церквей — символ 12 городов.

«Цветовая гамма логотипа выбрана по экологическому принципу — бирюзовый, темно-синий, зеленый, желтый. Эти цвета отражают богатства ресурсов территории — бирюзу Волги, зелень лесов и заливных лугов, прозрачную синеву многочисленных озер и рек, золото куполов, охристые оттенки меда и, конечно, солнце, которое освещает и согревает эту древнюю русскую землю. Логотип имеет и трансформируемый вариант, который легко адаптируется под различные события и виды туризма», — говорится в сообщении правительства Ярославской области.

Разработчики предусмотрели и отдельный слоган для внутрироссийского позиционирования бренда — «Ярославия — украшение России».

«Богатые ремесленные традиции, завораживающая красота ландшафтов, удивительная духовная и городская архитектура, прибрежная дислокация городов и невероятной красоты виды, открывающиеся с воды — все это делает Ярославию настоящей среднерусской жемчужиной. Но истинным ее украшением по праву являются люди, населяющие гардарику. Их трудами и творчеством процветала будет процветать Ярославия, украшая собой Россию», — говорится в сообщении правительства Ярославской области.

В правительстве области полагают, что новый бренд поможет в позиционировании региона на рынках не только туризма, но и инвестиций, трудовой миграции. Региональные власти хотят за 8 лет войти в пятерку крупнейших туристских центров страны и принять 8 млн туристов в год.