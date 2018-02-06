Калуга, 6 февраля, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Франция намерена расширять сотрудничество с Калужской областью, об этом заявила посол Пятой республики в РФ Сильви Берманн на встрече с губернатором области Анатолием Артамоновым, сообщает пресс-служба администрации региона.

Пресс-служба правительства Калужской области На рабочей встрече с делегацией Франции

Накануне в Калуге Артамонов встретился с Берманн, которая находится в Калужской области с двухдневным рабочим визитом. Открывая встречу, глава региона положительно оценил установившиеся экономические и культурные контакты с Францией.

Отмечается, что глава французской дипмиссии впервые посещает Калужскую область.

«Знаю, что около 20 французских предприятий работают в Калужской области. Мы рады этому факту. Надо подумать, как расширить наше сотрудничество», — заявила Берманн.

В ходе встречи ее заинтересовали условия работы инвесторов на территории области, а также проект «Новый Шелковый путь» — железнодорожный маршрут, который позволит поставлять товары из России в европейские и азиатские страны.

Также на встрече французской стороне был представлен экономический и инвестиционный потенциал Калужской области.

Напомним, ранее в Российском центре науки и культуры в Париже в рамках программы «Дни Калуги» во Франции были достигнуты новые договоренности о сотрудничестве сторон в области культуры и туризма.

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