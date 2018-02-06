Ярославль, 6 февраля, 2018, 10:59 — ИА Регнум. В Ярославле стартовал уникальный проект по созданию системы управления промышленными зонами города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://indsi.ru Промышленность в Ярославле сосредоточат на Нефтестрое?

В январе начата работа по формированию Координационного совета из числа ведущих представителей экспертного и научного сообщества, руководителей в профильных сферах деятельности для разработки и реализации проекта.

Как сообщают авторы предложений по формированию системы управления, территория города почти на 45% занята промышленными и санитарно-промышленными зонами. Всего их около 17, при этом только две — Северная и Южная, занимающие около 60% от общей площади, имеют официальные границы и юридический статус:

«Формирование промышленных зон в городе началось в 30-е годы прошлого века. По этой причине часть территорий оказались в окружении жилых кварталов города, появившихся позже. Сегодня промышленные площадки загружены производством не более чем на 40%, в этих зонах здания часто представляют собой руины, внутри зачастую можно встретить отходы производства. Это прежде всего относится к Северной промзоне. Она насчитывает порядка 180 предприятий, имеет ограниченные перспективы развития, там выявлены особо опасные объекты — Суринский коллектор, руинировано более 40% промышленных земель, отсутствуют нормативные очистные сооружения (Осташинское кладбище). В тоже время площадки, как правило, обеспечены энергоносителями, водой, канализацией, автомобильным и железнодорожным сообщением» — отмечается в пояснительной записке.

Южная промышленная зона (Нефтестрой) насчитывает около 60 предприятий, имеет перспективы развития, здесь находятся успешные работающие предприятия (НПЗ, Техуглерод), зона юридически утверждена на федеральном уровне, имеются свободные земельные площади в границах санитарно-защитной зоны.

Учитывая, что только эти две зоны сформированы и имеют юридический статус, высказано предложение в состав проекта включить создание технопарка — кластера машиностроительного направления на базе средних предприятий, выводимых из Северной в Южную санитарно-защитную зону. Оно подкреплено ранее разработанной документацией по Северной и Южной санитарно-защитным зонам Ярославля. Для его осуществления необходимо привлечь и Ярославский район, так как Южная санитарно-защитная зона в основном располагается на территории сельского района.

Однако, как отмечается в проекте, необходимо учитывать, что промышленные зоны находятся вблизи главной водной артерии — реки Волги. Такое соседство представляет дополнительную экологическую угрозу для самого города и для волжского бассейна.

Для решения в том числе и этой проблемы планируется разработать комплексный план управления промышленными зонами Ярославля. Первым шагом стало подписание соглашения между правительством Ярославской области и мэрией города Ярославля 9 ноября 2017 года о совместной работе по проекту «Система управления промышленными зонами города Ярославля». При этом предполагается, что она должна иметь статус федерального значения, потому что затрагивает проблемы не только Ярославского региона, но и вертикально интегрированных федеральных и частных структур — РЖД, Минтранса, СИБУР, Роснефть, Базовый элемент.

Именно поэтому на Ярославском инвестиционном форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между Институтом развития стратегических инициатив и Корпорацией развития Ярославской области о реализации проекта по формированию системы управления промышленными зонами города Ярославля.

Итогом сотрудничества и реализации проекта должно стать «реформирование и возрождение промышленных площадок города Ярославля на основе передового международного и отечественного опыта, возвращение в хозяйственный оборот простаивающих земельных участков промышленного назначения с учетом уменьшения санитарно-защитных зон города, определение источников привлечения инвестиций».