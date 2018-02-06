Москва, 6 февраля, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Россия разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер». Эту информацию подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Mil.ru ОТРК «Искандер-М»

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Как он заявил журналистам, целями комплексов могут стать объекты иностранной военной инфраструктуры в пределах дальности полета снаряда.

«Размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень по первоочередному уничтожению», — сказал Шаманов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил о размещении Россией в Калининградской области оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Причём не на время для проведения учений, а на постоянной основе. По сообщению литовской разведки, размещение «Искандеров» в Калининградской области для Литвы потенциально опаснее из-за их использования с целью воспрепятствовать действиям союзников по НАТО в регионе.

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По мнению политолога, директора Института стратегического планирования Александра Гусева, размещение ОТРК «Искандер» в Калининградской области — это ответ на попытки дестабилизации обстановки в странах Прибалтики, которые осуществляет НАТО.

Добавим, что ОТРК «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Он предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.