Москва, 6 февраля, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Иностранные банки в ходе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР стали более тщательно проверять счета нерезидентов. Об этом рассказали РБК несколько зарубежных банкиров и подтвердили опрошенные юристы.

Слежка

Руководитель практики «международное право и налоги» «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка отмечает, что европейские банки уже стали обновлять сведения о клиентах в связи с запуском международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов.

По ее словам, пристальное внимание контролирующих органов обращено теперь не только на крупные банки, но и на мелкие кредитные организации.

По словам банкиров, есть два ключевых момента, на которые иностранные банки обращают пристальное внимание. Первый — источник происхождения денежных средств, второй — подтверждение налогового резидентства.

По причине создания «видимости смены налогового резидентства» тысячи граждан РФ могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов, уточнил источник в швейцарском банке из Топ-5.

Единый стандарт автоматического обмена налоговой информацией (Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information) ОЭСР предполагает, что финансовые институты предоставляют информацию о счетах нерезидентов налоговому органу своей страны, а тот передает данные налоговикам присоединившихся стран.

Читайте также: В Госдуме назвали условия безотзывных вкладов