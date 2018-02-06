Москва, 6 февраля, 2018, 08:59 — ИА Регнум. На торгах 5 февраля рубль продолжил отступление в парах с иностранными валютами, оказавшись под воздействием сразу нескольких сильных факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Доллар в моменте коснулся максимума 11 января, вплотную подобравшись к отметке 57 рублей, и потяжелел по итогам сессии на 1,14%. Котировки пары евро/рубль добрались до максимумов середины ноября, продолжив укреплять свои позиции за пределами уровня 70 рублей», — отметил эксперт.

Учитывая углубление коррекции на рынке нефти, снижение российской валюты выглядит оправданным. Brent, которая 2 февраля получила отпор на уровне $70, скатилась к минимумам начала января, утратив отметку $67.

«Главным катализатором фиксации прибыли стало подтверждение роста буровой активности на сланцевых месторождениях США, где число активных установок достигло максимума более чем за пять месяцев, предвещая новые рекорды по добыче.

Еще одним фактором, который отбросил рубль и нефть, послужило массовое бегство от рисков на мировых площадках, которое продолжается сегодня в Азии и сулит дальнейшие потери нашей валюте», — пояснил Ковалев.

Что касается доллара, его позиции в парах с европейскими валютами продолжили укрепляться, несмотря на резкую коррекцию показателей доходности 10-летних трежерис после бурного роста.

«Судя по масштабам продолжающегося снижения активов на фондовых площадках, рубль как рисковый актив продолжит падение в краткосрочной перспективе, уступив доллару уровень 57 рублей с ближайшей целью на 57,20 рубля.

Далее дополнительное давление на отечественную валюту способна оказать нефть, если отчет API 6 февраля отразит рост запасов энергоносителей», — полагает эксперт.

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