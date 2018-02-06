Загреб, 6 февраля, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Украинская сторона должна предоставить Хорватии новые истребители МиГ-21 вместо некачественно отремонтированных. Такое требование направило Киеву хорватское оборонное ведомство, сообщает газета Jutarnji list со ссылкой на осведомленный источник

Eugen Mihai Миг 21

Речь идет о замене по меньшей мере четырех самолетов, которые украинские специалисты должны были модернизировать в рамках договора с хорватской стороной. Соглашение 2014 года предусматривало ремонт 12 подержанных самолетов и закупку их Хорватией.

Предполагалось, что боевые машины прослужат до 2023 года, однако в 2016 году хорватские военные признали истребители непригодными к полетам. Утечка масла, неисправность топливных баков, отказ бортовых навигационных систем — с такими проблемами столкнулись хорватские летчики, управлявшие отремонтированными Украиной МиГ-21.

Один из полетов едва не завершился трагедией — экипажу удалось посадить истребитель вопреки отказу техники. Ремонт самолетов выполняло украинское предприятие «Укрспецэкспорт».

Ранее в Хорватии побывал с визитом министр обороны Украины Степан Полторак. Он признал, что соглашение о ремонте техники было выполнено не в полной мере, из-за чего хорватская сторона понесла ущерб.

Издание отмечает, служебная нота Загреба Киеву служит официальным подтверждением «катастрофического ремонта» хорватских боевых машин на Украине и доказательством преступных действий «Укрспецэкспорта». Украинское предприятие поставило под угрозу жизни хорватских летчиков и нанесло урон боеготовности страны — члена НАТО, говорится в публикации.

Оказалось, что пять истребителей были списаны болгарскими вооруженными силами, оповестившими НАТО об уничтожении старых самолетов. Каким-то образом эти МиГ-21 попали на Украину.

«Укрспецэкспорт» приобрел их на запчасти, номера на истребителях перебили, самолеты перекрасили и, выдав за «глубоко модернизированную технику», продали Хорватии. Загребу украинская услуга обошлась в 132,9 млн кун ($22 млн).

Хорватские ВВС получили 12 отремонтированных самолетов в июле 2015 года, однако через восемь месяцев в строю остались лишь три машины. Ранее газета Jutarnji list отмечала, что все документы на них могут оказаться поддельными — не исключено, что ремонта вовсе не было. Издание охарактеризовало инцидент как «крупнейший скандал в истории хорватской армии».

В 2016 году военная полиция Хорватии приступила к расследованию этого дела. По одной из версий, украинское предприятие после получения платы за модернизацию истребителей выполнило лишь небольшую часть работы.