Волгоград, 6 февраля, 2018, 08:48 — ИА Регнум. В Волгоградской области свет вернулся в обесточенные непогодой дома местных жителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минэнерго РФ, массовые отключения электроэнергии начались в регионе 5 февраля с 15:30.

ИА REGNUM Ремонт ЛЭП

К обрывам проводов и массовым авариям привела непогода. В этот день в регионе шёл сильный мокрый снег. Всего было отключено 12 высоковольтных линий и 163 трансформаторные подстанции.

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Без электроснабжения оставались потребители в 19 населенных пунктах. Всего более 7,6 тыс. человек. Также в зону отключения попали 23 социально значимых объекта.

К аварийно-восстановительным работам привлекалась 21 бригада в составе 70 человек и 25 единиц специальной техники.

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В Саратовской области из-за непогоды без света остались 24 тыс. жителей

В тот же день аварийно-восстановительные работы были завершены. Свет вернулся в дома жителей Волгоградской области около 11 часов вечера.

Добавим, что непогода накануне, 5 февраля, оставила без света и жителей Саратовской и Пензенской областей. В зону отключения электроснабжения попали 23,1 тыс. человек и почти 25,8 тыс. соответственно. В обоих регионах коммунальный ресурс уже возвращён потребителям. Аварийно-восстановительные работы завершены.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушившийся в прошедшие выходные на регионы Центрального федерального округа снегопад оставил без света почти 600 населенных пунктов, в которых проживают около 63 тыс. человек. Восстановительные работы вели 96 бригад.