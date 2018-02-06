Джакарта, 6 февраля, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Власти Индонезии заявили, что эпидемия кори, стоившая жизни десяткам детей в штате Папуа, ликвидирована, сообщает 6 февраля Agence France-Presse.

Лаборатория

По официальным данным, в результате вспышки кори, которая действовала в регионе с сентября 2017 года по 4 февраля 2018 года, погибли 72 ребенка, сотни детей были заражены.

После того, как в штате Папуа были развернуты военные и медицинские бригады, новых случаев заболеваемости выявлено не было, что позволило сделать вывод о прекращении эпидемии.

«Режим чрезвычайной ситуации был обвинен, вспышка инфекции прекращена», — подчеркнула глава одного из районов в котором распространялся вирус.

Напомним, корь острое инфекционное заболевание, от которого, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно гибнут десятки тысяч детей. В частности, за 2011 год количество смертельных случаев достигло 158 тыс. человек.

От недоедания и отсутствия должной медицинской помощи, по данным специалистов, порядка 10% заболевших корью умирает.