Киев, 6 февраля, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Гражданка США, дочь бывшего прокурора Украины Алина Шокина собирается подавать в суд на бывшего вице-президента США Джо Байдена за оскорбление своего отца, Виктора Шокина, которого Байден назвал «сукиным сыном». Об этом сообщил журналист Александр Зуб в своём Facebook.

World Economic Forum Джо Байден

По мнению Зуба, в случае обращения Шокиной в американский суд, Байден не отделается «многомиллионной денежной компенсацией».

«Речь, скорее всего, пойдет не только о многомиллионной денежной компенсации, а и о публичных извинениях, что для политика сравнимо с «нокдауном» на международной арене», — написал он.

Журналист подчеркнул, что процесс для Байдена будет особенно неприятен, так как разбирательство пройдет на территории США. Однако, добавил Зуб, Шокина сможет выиграть дело, лишь если Джо Байдену не удастся доказать, что словосочетание «сукин сын» он произнес для эмоционального усиления или для связки слов.

Напомним, Байден обругал Шокина во время своего выступления в Совете по международным отношениям США.

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Рассказывая о своем влиянии на украинскую политику, Джо Байден в красках описал, как в течение шести часов уволил «сукина сына» Шокина в обмен на обещание киевской власти $1 млрд.