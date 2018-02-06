Москва, 6 февраля, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже по рублю открылись 5 февраля резким снижением на фоне падения цены на нефть. На американской сессии давление на российскую валюту усилилось из-за укрепления американского доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Резкий рост курсов доллара и евро последовал к закрытию дня. Их повышению способствовал обвал американских фондовых индексов на 4% (DJI, SP500), рост индекса страха VIX, а также бегство в защитные активы (американские облигации, золото, йену).

Коррекция на фондовых площадках началась после публикации сильного отчета по американскому рынку труда. Рынок уверовал в трёхразовое повышение ставки в 2018 году. Именно поэтому доходность облигаций снизилась, а курс доллара нет.

Доллар тоже является активом убежищем, тем более его покупают бегущие инвесторы с крипторынка. Курс доллара вырос до 57,23 руб., курс евро — до 71,05 руб.

Сегодня, 6 февраля, нефть торгуется в минусе. Как только продавцы в нефти пройдут зону поддержки $67,10−67,45, падение ускорится до $65,85 на фоне закрытия длинных позиций.

Поддержка пройдена. У рубля остается поддержка только от спроса на ОФЗ. Скорее всего, ослабление продолжится. Новой целью выступит уровень 57,50 руб., после него — 57,95 руб.

Напомним, 5 февраля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 64 коп. (+1,14%), до 57,19 руб., курс евро — на 30 коп. (+0,42%), до 70,45 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,9 млрд (-9,3%), евро/рубль — 276,1 млн евро (-1,67%).

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