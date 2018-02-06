Москва, 6 февраля, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Пилот сбитого штурмовика Су-25 Роман Филипов, принявший последний бой против террористов на территории Сирии, представлен к званию Героя России посмертно, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Mil.ru Су-25

«Майор Роман Филипов представлен министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно», — говорится в сообщении ведомства.

Главком воздушно-космических сил России Сергей Суровикин сообщил, что ведущий в паре штурмовик Су-25 под управлением Филипова был атакован с земли ракетой из ПЗРК. Летчик попытался удержать самолет в воздухе и доложил, что подвергся атаке, после чего катапультировался. В подконтрольном террористам районе у населённого пункта Телль-Дебес летчик принял неравный бой с боевиками.

Читайте также: «Мечтал стать летчиком»: каким был погибший в Сирии Роман Филипов

Ранее героическую смерть летчика прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Лётчик героически погиб, мы все соболезнуем родным и близким лётчика и гордимся нашими героями», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что вслед за трагическим происшествием последовал немедленный удар по базе боевиков, с которой была запущена ракета. Российские вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием, в результате которого были уничтожены более 30 террористов и подконтрольная им инфраструктура.

Читайте также: Пилот Су-25 докладывал, что атакован ракетой

Ответственность за сбитый штурмовик взяла на себя группировка «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Инцидент также прокомментировал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Он предположил, что сбить Су-25 могли в провокационных целях те силы, что осуществляют взаимодействие с американскими инструкторами.

В свою очередь представитель Пентагона Эрик Пэхон сообщил, что российский Су-25 не мог быть сбит из ПЗРК американского производства.

В Минобороны РФ сообщили, семье и родителям погибшего пилота будет оказана необходимая поддержка. В ведомстве добавили, что Филипов был опытным летчиком и не в первый раз находился в командировке в Сирии. Ранее он принимал участие в заданиях по уничтожению террористов, кроме того, он сопровождал гуманитарные колонны российского Центра по примирению враждующих сторон.