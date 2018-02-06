Москва, 6 февраля, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Банком России с 6 февраля отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Сибирский банк реконструкции и развития (г. Тюмень), сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Решение принято в связи с тем, что в банке произошло резкое ухудшение финансового положения кредитной организации.

Это связано с осуществлением в последней декаде января в Сибирском банке реконструкции и развития (СБРР) крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными.

Кроме того, из кассы банка пропала значительная сумма денег.

Это привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств. В настоящее время Банк СБРР фактически прекратил работу.

Отмечается, что ЦБ РФ неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, однако руководство не предприняло меры для нормализации деятельности кредитной организации.

По величине активов Сибирский банк реконструкции и развития занимал 322-е место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 2 февраля отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков. Так, лицензии лишились кредитная организация «ПартнерКапиталБанк» и «Расчетно-кредитный банк».

Напомним, с начала 2018-го отозваны лицензии у четырех российских банков. За 2017 год ЦБ РФ лишил лицензии 46 банков. За последние четыре года отозваны лицензии у 359 российских банков.

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