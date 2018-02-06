Москва, 6 февраля, 2018, 07:16 — ИА Регнум. В России в 2017 году введено в эксплуатацию 1131,4 тыс. квартир общей площадью 78,6 млн кв. метров. Это на 2,1% меньше, чем в 2016 году, сообщили в Росстате.

Дарья Драй ИА REGNUM Стройка домов

В 2016 году было введено 80,2 млн кв. метров. Это на 6% меньше, чем 2015 году.

Больше всего жилья пострено в Московской области — 11,2% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае — 5,9%, Санкт-Петербурге — 4,5%, Москве — 4,4%, Ленинградской области — 3,3%, Татарии и Башкирии — по 3,1%.

В Ростовской области возведено 3% общей площади жилья по России в целом, в Свердловской области — 2,7%, в Дагестане — 2,5%, в Новосибирской, Самарской и Воронежской областях — по 2,2%.

Во всех этих субъектах РФ построено чуть больше половины общей площади жилья, введенной в России.

При этом снижение объемов жилищного строительства в 2017 году наблюдалось в Новосибирской области — на 22,1%, Башкирии — на 8,8%, Самарской области — на 6,8%, Московской области — на 1,3%.

Вместе с тем, в 2017 году индивидуальными застройщиками введено 241,1 тыс. жилых домов общей площадью 32,7 млн кв. метров. Это на 2,8% больше, чем в 2016 году.

Доля индивидуального домостроения в целом по России составила 41,6%; в Республике Алтай, Чеченской Республике, Белгородской области — от 81,2% до 93,7%.

Читайте также: Более 6 тыс. обманутых дольщиков в РФ получили квартиры в 2017 году

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минстроя РФ Михаил Мень заявил, что всего в 2017 году будет введено около 76−78 млн кв. м жилья, в 2018 — примерно 80 млн кв. м.

Также ранее Мень не исключил, что объемы просядут в 2020 году из-за новых требований к застройщикам.

Читайте также: Мень назвал объем ввода жилья в 2017 году

Читайте развитие сюжета: Минстрой РФ разработал стратегию жилищного строительства до 2025 года