Наньчан, Китай, 6 февраля, 2018, 07:13 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек числится пропавшим без вести после взрыва на пиротехнической фабрике на востоке Китая, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

Michael Deal Взрыв

Как стало известно, взрыв произошел около 9:00 по местному времени 5 февраля на складе пиротехнической фабрики Цзинфэн в уезде Шанли провинции Цзянси.

Причина инцидента пока остается невыясненной. В настоящее время власти проводят расследование, о результатах которого будет объявлено несколько позже.

Отметим, что пожары и взрывы на складах пиротехнических изделий в Китае не являются редкостью. Поднебесная издревле славится своей любовью к фейерверкам и петардам.

Особенно это актуально сейчас, когда на носу празднование Нового года по Восточному календарю и фабрики увеличивают производство взрывоопасной продукции.