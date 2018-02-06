Пермь, 6 февраля, 2018, 07:11 — ИА Регнум. В Перми силовики задержали бывшего депутата Заксобрания Пермского края и экс-совладельца обанкротившегося «Экомпробанка» Владимира Н. Он задержан на 48 часов. За это время суд должен принять задержанного, сообщают СМИ.

Задержание

По данным из открытых источников, после банкротства «Экопромбанка» весной 2015 года Владимир Н. сложил с себя депутатские полномочия и уехал в Ростов-на-Дону, спустя почти год суд признал бизнесмена банкротом. Весной 2017 года он вернулся в Пермь, где в качестве свидетеля проходил по двум уголовным делам: по финансовым махинациям (хищении более 200 млн рублей) в «Экомпробанке» и преднамеренному банкротству завода «Элиз».

Владимир Н. задержан в рамках расследования дела о крупном мошенничестве в банке, совладельцем которого он являлся. По версии следствия, средства были похищены под видом получения кредита одним из бизнесменов.

После допроса из здания следственного управления экс-депутат вышел под конвоем. Ему предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Двое подозреваемых соучастников объявлены в розыск.

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Владимир Н. не признаёт свою вину, на допрос явился добровольно, а задержание для мужчины стало неожиданностью.