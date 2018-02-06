Магаданская область, 6 февраля, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Модернизированный по президентскому проекту «Местный дом культуры» кинозал начал работу в селе Клёпка Магаданской области. Первым на большом экране селянам показали фильм «Крым», и теперь кино и мультфильмы в доме культуры жители смогут смотреть каждые выходные, рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор Дома творчества и досуга села Клёпка Ольга Клычева.

Кинозал

«Первый показ прошёл замечательно, люди пришли, им понравилось, — рассказала она. — Жители села, конечно, рады, потому что показа у нас не было уже давно. Я думаю что люди обязательно будут ходить, всё-таки большой экран — это большой экран».

Кинозал будет работать два раза в неделю по субботам и воскресеньям. Кинопоказы проходят для детей и для взрослых. Уже были показаны мультфильмы «Синдбад. Пираты семи штормов», «Летающие звери», «Поросёнок» и фильмы «Крым», «Завтрак у папы» и «Время первых». Стоимость билетов символическая: детский — 50 рублей, взрослый — 100. Показывать селянам собираются и старые фильмы и мультфильмы, цены на таких показах будут ещё дешевле — 30 и 70 рублей соответственно.

Аппаратура для кинозала была куплена ещё в 2010 году за 300 тыс. рублей, тогда Дом культуры Клёпки участвовал в целевой программе развития кинематографии в Магаданской области. А экран селу подарило в 2016 году министерство культуры и администрация Магаданской области.

«Экран у нас большой, 5Х9 метров, его заказывали за границей. У нас очень красивый зал, сделан ремонт, хорошие кресла, и подходит он также для концертов и проведения любых мероприятий», — рассказала Ольга Клычева.

Всего в зале 250 мест, так что поместиться в нем может почти половина жителей Клёпки. Фильмы руководство Дома культуры планирует показывать даже 3D — Ольга Клычева надеется, что в сельском кинозале появится проектор, который сделает это возможным.

Зрительный зал Дома творчества и досуга села Клёпка отремонтировали и оборудовали для кинопоказа благодаря президентскому проекту «Местный Дом культуры». Аналогичные кинотеатры появились в поселках Палатка (Хасынский округ) и Ола (Ольский округ) в 2017 году. Работа по улучшению качества жизни колымчан ведётся и в других муниципальных образованиях, сообщили в пресс-службе министерства и культуры Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Местный дом культуры» стартовал в 2017 году и рассчитан на два года. Он направлен на поддержку сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. На реализацию мероприятий в рамках проекта было выделено 1,4 млрд рублей из федерального бюджета. К этой сумме добавляется местное и региональное финансирование, а также средства из внебюджетных источников.