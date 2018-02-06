Россия прощает долги и заключает оборонные соглашения: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 февраля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- «Великое объединение»: молдавские сёла «объединяются» с Румынией;
- Оборона вместо образования: в Литве Калининград назвали «костью в горле Европы»;
- Забыть долги: Россия «простила» Киргизии долг в размере $240 млн;
- Оборонные соглашения: Путин одобрил интеграцию военных Южной Осетии в ВС РФ;
- Накопить на ипотеку: в Госдуме обозначили условия безотзывных вкладов.