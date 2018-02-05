Донецк, 5 февраля, 2018, 23:55 — ИА Регнум. Беспилотник специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ был обстрелян в Донбассе у места хранения тяжелого вооружения украинской армии, сообщает 5 февраля ежедневный отчет организации.

СВ ДНР Донбасс

По информации СММ ОБСЕ, 3 февраля по мини-беспилотнику наблюдателей был открыт огонь из стрелкового оружия.

Сотрудники СММ утверждают, что огонь велся непосредственно с площадки хранения украинского тяжелого вооружения.

«В направлении беспилотника СММ вёлся огонь из стрелкового оружия. Третьего февраля, когда мини-беспилотник совершал полет над местом хранения тяжелого оружия вооружённых сил Украины в Донецкой области, СММ в 300−500 метрах к северо-востоку от своего местоположения услышала шесть выстрелов из стрелкового оружия, которые, согласно оценке, исходили с места хранения оружия. СММ пришла к выводу, что огонь был направлен на беспилотник, который приземлился безопасно», — указано в сообщении СММ ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, по условиям Минских соглашений тяжелое вооружение сторон конфликта в Донбассе, калибр которого превышает 100 мм, должно быть отведено от линии соприкосновения и храниться на специально отведенных площадках.