Вашингтон, 5 февраля, 2018, 23:57 — ИА Регнум. Соединенные штаты ввели санкции против генерала армии и троих главарей повстанческих группировок Конго, 5 февраля передает агентство Reuters.

Армия Конго

Под санкции США попали генерал армии Конго Мухиндо Акили Мундос, а также главари трех повстанческих группировок Гедеон Кюнгу Мутанга, Гвидон Шимирай Мвисса и Люсьен Нзабамвита.

По сообщению Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), перечисленные военные ответственны за преступления в ходе войны 1996 — 2003 годов в восточном Конго.

«Они несут ответственность за ужасающие действия, включая сексуальное насилие и принудительную военную вербовку детей… и другие зверства», — говорится в заявлении OFAC.

Из четырех военных, внесенных в санкционный список, генерал Мундос считается близким союзником действующего президента Конго Жозефа Кабилы.