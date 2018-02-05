Москва, 5 февраля, 2018, 23:41 — ИА Регнум. Новая ядерная доктрина США фактически признала конец единоличного лидерства США в мире. Об этом 5 февраля заявил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносов Андрей Сидоров.

Советский плакат «Нулевое решение»

«Эти документы являются косвенным свидетельством того, что нынешняя администрация США признала конец Pax Americana, который возник в вакууме после развала Советского Союза», — заявил Сидоров.

Эксперт обратил внимание на то, что до этого в доктринальных документах и других документах по внешней оборонной политике определённого противника не обозначалось — речь шла либо про абстрактный терроризм, либо про какие-то мелкие страны-изгои.

«Теперь совершенно чётко обозначены два основных конкурента Соединённых Штатов. И здесь возникает вопрос другой: это означает, что США переходят в игру вдолгую. То есть выстраивают периметр обороны, периметр сдерживания относительно двух своих основных противников — России и Китая, которые объединены в единый комплекс», — отметил он.

Если рассматривать это как новую политику сдерживания, то здесь возникают ассоциации с событиями второй половины 1940-х годов, считает Сидоров.

«Если хотите, чтобы возникла холодная война, то надо «довести страну до чёртиков», сказал сенатор Артур Ванденберг. Вот мы сейчас видим эти документы, которые пугают Россией, делают из России некое подобие вселенского зла, готовят американское население и весь остальной мир к тому, что, действительно, надо вокруг России и Китая выстраивать некий периметр сдерживания», — указал он.

«Исторически это уже было. Вот когда приходил к власти Джон Фицджеральд Кеннеди, он тоже критиковал Эйзенхауэра в том, что между Соединёнными Штатами и Советским Союзом существует огромный разрыв в ядерных возможностях, особенно в средствах доставки межконтинентальных баллистических ракет. Но когда Хрущёв стучал ботинком по трибуне в ООН, у нас их было 16 штук. И вот эти 16 штук были так раздуты, что Соединённым Штатам было просто необходимо тратить миллиарды долларов на то, чтобы ликвидировать этот разрыв», — добавил Сидоров.

Ранее Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину Соединенных Штатов. Согласно документу, США намерены продолжать предложенную бывшим президентом Бараком Обамой концепцию модернизации ядерных сил в связи с «развитием российского ядерного потенциала» и планомерным наращиванием ядерного арсенала Китаем.