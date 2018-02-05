Москва, 5 февраля, 2018, 23:37 — ИА Регнум. Новая ядерная доктрина Пентагона в первую очередь свидетельствует о том, что в США назрела необходимость модернизации вооружений для того, чтобы продолжать обеспечивать ядерный паритет с Россией. Об этом 5 февраля заявил председатель совета ПИР-Центра, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Американская Межконтинентальная баллистическая ракета «Трайдент»

«Мы шагнули очень вперёд. Мы их действительно обгоняем в планах модернизации своего ядерного комплекса — это правильные оценки. Мы очень прилично — ещё не догнали, но очень прилично шагнули вперёд в плане высокоточного оружия, в плане роботизированных систем, гиперзвук у нас уже есть, причём испытанный, а американцы об этом пока только говорят», — заявил Бужинский.

Эксперт подчеркнул, что по ядерному оружию у России с США последние годы стабильно поддерживается паритет, несмотря на то, что Пентагон отправляет ядерное оружие в запас, в то время как в России утилизируют.

«У нас разные системы. У них остановлено практически производство — они не производят. Но у них большие возможности по складированию. Мы производим, уничтожаем, у нас градообразующие предприятия. У нас есть складские, но поменьше. Давайте считать общий (объём). У нас, например, нестратегического ядерного оружия значительно больше, чем у американцев — у них 500, у нас порядка 2 тыс. У них — больше стратегического. Если брать общее количество боеголовок, то получается паритет», — пояснил он.

По его мнению, последние американские документы о стратегической безопасности достаточно тривиальные. Каждая администрация выпускает такой набор документов — стратегия национальной безопасности, стратегия Пентагона, обзор ядерной политики США в области производства и применения ядерного оружия.

За последние 15 лет ядерная доктрина стала уже третьей. Например, первый из этих был в 2002 году при администрации Джорджа Буша, где в приоритет ставилась ПРО и новая ядерная триада с добавлением высокоточного оружия и стратегического оружия в неядерном оснащении. Следующий документ был выпущен в 2010 году при Бараке Обаме, где ставились другие приоритеты: нераспространение и избавление от ядерного оружия.

«Сейчас американцы пришли к выводу — и это было, кстати и в той предыдущей доктрине, — что у них устаревший комплекс, что его давно не модернизировали. Сейчас американцы осознали, что им надо полностью модернизировать свой ядерный комплекс: и средства доставки, и средства производства. Поэтому и цена вопроса — 1 трлн и 250−300 млрд долларов», — указал Бужинский.

«Это небольшие деньги — 6,7% от оборонного бюджета на 30 лет. Каждый год — порядка 50 млрд долларов. И этот обзор выпущен как раз в обоснование этого перевооружения. При этом перевооружение, действительно, массовое. Все три компонента триады, плюс возвращаются к нестратегическому ядерному оружию, которое они в самом деле серьёзно сократили в начале 1990-х годов. Сейчас они возвращают крылатые ракеты в ядерном оснащении, разрабатывают боеголовку малой мощности около 20 килотонн», — подчеркнул он.

Ранее Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину Соединенных Штатов. Согласно документу, США намерены продолжать предложенную бывшим президентом Бараком Обамой концепцию модернизации ядерных сил. Больше всего американцев беспокоит возможность превентивного удара со стороны России и планомерное наращивание ядерного арсенала Китаем. Ключевые места в стратегии занимают также Иран и КНДР. Сам же Вашингтон оставил за собой право наносить стратегический удар не только в ответ на применение атомного оружия против них или их союзников, но и в других «исключительных обстоятельствах».