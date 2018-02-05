Москва, 5 февраля, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Курс биткоина 5 февраля опустился ниже отметки в $7 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сервиса Coindesk, отслеживающего стоимость криптовалюты на различных биржах.

Биткоин

Так, по состоянию на 21:55 по московскому времени стоимость биткоина оценивалась в $6934.

Некоторые аналитики связывают снижение курса криптовалюты с сообщениями в СМИ о попытках КНДР взломать южнокорейские биржи.

Негативное влияние на настроения инвесторов продолжают оказывать и новости об ужесточении регулирования рынка криптовалют по всему миру, в том числе в США, Китае и Южной Корее.

Напомним, в 2017 году курс биткоина вырос почти в двадцать раз, к декабрю преодолев отметку в $20 тысяч, однако затем начал стремительное снижение. Уже 31 января криптовалюта подешевела до $10 тысяч.

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