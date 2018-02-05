Одесса, Украина, 5 февраля, 2018, 21:58 — ИА Регнум. Одесский апелляционный административный суд отказал в удовлетворении жалобы украинской националистической организации «Сич» на решение суда первой инстанции и тем самым разрешил властям города не переносить памятник морякам-потемкинцам на место памятника основателям Одессы. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает местный интернет-портал «Думская».

Торжественное открытие памятника Екатерине II в Одессе в 1900 году

Напомним, националистическая украинская организация «Сич» требовала от властей города снести памятник основателям Одессы и установить на его месте памятник «Потёмкинцам — потомки», который стоял на этом месте во времена СССР.

Императрица Екатерина II своим рескриптом от 1794 года положила начало строительству города и порта. В качестве благодарности в 1900 году одесситы установили памятник Екатерине и её сподвижникам (Григорию Потемкину, Иосифу Дерибасу, Францу Деволану и Платону Зубову), усилиями которых были основаны порт и город. Открытие памятника состоялось 6 мая 1900 года и было приурочено к 100-летию со дня смерти Александра Суворова. Памятник был установлен на одноименной площади, имеющей форму треугольника.

После революции памятник был демонтирован, статуи сподвижников императрицы хранились в краеведческом музее, а самой императрицы — частично уничтожена.

В 1965 году, к 60-летию восстания, на этом месте установили памятник восставшим матросам броненосца «Потёмкин» или, как его называли одесситы, «памятник потёмкинцам».

В 2007 году памятник основателям Одессы был восстановлен. Восстановление памятника вызвало политический конфликт — ряд националистических организаций и президент Виктор Ющенко выступали против восстановления памятника, аргументируя свою позицию неуместностью монумента императрице, распустившей Запорожскую сечь и, по их мнению, выступавшей «палачом украинского народа».

При этом памятник матросам броненосца «Потемкин», который там находился, был перенесен на Таможенную площадь.

После государственного переворота на Украине националисты вновь активизировали свое противодействие памятнику основателям Одессы. В сентябре 2017 года они смогли добиться в Приморском суде города решения о том. что памятник морякам-потемкинцам якобы был перенесен незаконно. Но при этом суд не обязал власти Одессы возвращать его на прежнее место.

Тогда националисты из движения «Сич» обжаловали это решение и потребовали обязать местную власть вернуть памятник потемкинцам и снести памятник основателям Одессы.

Суд однако не встал на сторону националистов и не стал обязывать мэрию города возвращать памятник потемкинцам на его прежнее место на Екатерининской площади, где сейчас стоит памятник Екатерине Великой, Григорию Потемкину, Иосифу Дерибасу, Францу Деволану и Платону Зубову.

Решение апелляционного суда может быть обжаловано в течение 30 дней в Верховном суде Украины.