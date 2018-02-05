Москва, 5 февраля, 2018, 21:21 — ИА Регнум. В первый день работы услуги включении по включению в список избирателей по месту пребывания наблюдатели «Национального общественного мониторинга» посетили Многофункциональные центры в 57 субъектах Российской Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Только в одном случае возникли проблемы — в Республике Башкортостан не смогли оказать нужную услугу, там не работала специальная программа. Наблюдатель обещал вернуться и проверить, как пройдет процесс перерегистрации.

В целом же Многофункциональные центры справились с задачей — во всех остальных случаях заявлениях от избирателей были приняты. Но качество услуги в регионах было разным.

В МФЦ наблюдатели НОМ столкнулись с разным приемом: например, в Марий Эл, Хакасии и Тульской области, избирателю, решившему прикрепиться к другому избирательному участку, пришлось потратить от 40 минут до 1 часа личного времени на ожидание, пока он будет вызван по электронной очереди.

В среднем ожидание было в пределах 10 минут.

Но в некоторых регионах с большой ответственностью подошли к оказанию новой услуги: в Астраханской, Воронежской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новгородской, Самарской, Смоленской, Тамбовской областях, республиках Алтай, Мордовия и Татария, а также в Москве ожидание приема составило менее 1 минуты.

Наблюдатели особо отмечают, что в ряде регионов организована работа отдельных окон для оказания услуги по включению в список избирателей на избирательном участке по месту нахождения.

Еще одна трудность, с которой могут столкнуться избиратели при оказании услуги в МФЦ — выбор удобного избирательного участка. Так, в распоряжении сотрудника МФЦ не оказалось базы с избирательными участками в Новосибирской, Псковской, Омской областях, в республиках Удмуртия, Хакасия, Мордовия, Калмыкия и в городе Санкт-Петербурге.

В Хабаровском крае по этой причине избирателю пришлось отстоять в очереди два раза и самостоятельно уточнять адрес и номер УИК по горячей линии Центризбиркома. Сам процесс заполнения заявления не вызвал затруднений ни у одного наблюдателя: сотрудники МФЦ в большинстве случаев самостоятельно заполняли форму через специализированную программу.

В тех регионах, где заявление требовалось в письменном виде — на информационных стендах были представлены подробные инструкции.

Время, потраченное на заполнение соответствующих форм в регионах, тоже различается. Так, в среднем у окна МФЦ избиратель проводил 10 минут. Менее 5 минут, заявленных Центризбиркомом, потратили избиратели в Воронежской, Амурской, Кемеровской, Сахалинской, Ярославской областях и Кабардино-Балкарской Республике. Рекордсменами стали Астраханская (1 минута) и Смоленская (1,5 минуты) области.

Дольше всего процесс включения в список избирателей занял в Москве — 40 минут, это было связано с отсутствием в базе конкретного избирательного участка, на котором хотел проголосовать избиратель.

Кроме того, наблюдатели поставили свои субъективные оценки компетентности сотрудников МФЦ.

В большинстве регионов в Многофункциональных центрах смогли ответить на ряд поставленных вопросов, таких как: «Смогу ли я поменять избирательный участок еще раз, если изменятся обстоятельства?», «Когда я могу удостовериться, внесен ли я в список избирателей на новом избирательном участке?» и «Какие документы необходимо иметь при себе для голосования на избирательном участке по месту нахождения?». В тех случаях, когда сотрудники МФЦ затруднялись дать однозначный ответ, они прибегали к помощи своего руководства или ссылались на горячую линию ЦИК России.

В целом Многофункциональные центры в субъектах Российской Федерации прошли проверку «Национального общественного мониторинга».

О результатах прикрепления по месту нахождения и исключения из списков на привычном избирательном участке наблюдатели сообщат по итогам проверки работы сервиса «Найди себя в списке избирателей», которая пройдет в самое ближайшее время.