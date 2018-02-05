Вашингтон, 5 февраля, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Возобновленный интерес к ядерному сотрудничеству между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией возродил дискуссию о том, следует ли Вашингтону настаивать на получении от Эр-Рияда обязательств, которые бы исключали возможность появления в Саудовской Аравии технологий по обогащению урана и получению топлива для ядерных реакторов, пишет Марк Хиббс в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Саудовская Аравия стремится получить технологии по обогащению урана. В распоряжении Эр-Рияда есть собственные урановые рудники, но отсутствует инфраструктура, необходимая для получения топлива для ядерных реакторов.

Страны, обладающие технологиями обогащения урана, входят в Международную организацию стран-поставщиков ядерных материалов (ГЯП). Данная организация является самым важным в мире органом по контролю за ядерным экспортом. Руководящие принципы ГЯП содержат запреты, которыми должны руководствоваться страны-участники.

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По мнению экспертов, Израиль, Индия и особенно Пакистан входят в число стран, которые могут передать Саудовской Аравии необходимые ядерные технологии.

В ответ на теракты 11 сентября 2001 года и распространение ядерных технологий Пакистана в ГЯП определили условия, которые должны выполнять страны, получающие ядерные технологии. Впредь страна-получатель должна быть участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), соблюдать соглашение о всеобъемлющих гарантиях, подписанное с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), не получать замечаний со стороны стран-экспортеров, выполнять резолюции Совбеза ООН, препятствующие распространению ядерного оружия, и предоставить гарантии того, что деятельность в ядерной сфере носит мирный характер.

В руководящих принципах также настоятельно рекомендуется, чтобы поставщики запрещали распространение и совместное использование стратегически важных технологий, обязывали страны-получатели ограничивать уровень обогащения. Помимо этого, организация ГЯП советует поставщикам санкционировать передачу технологий только тогда, когда они убеждены в том, что данные технологии не будут способствовать распространению ядерного оружия или ядерного терроризма.

Саудовская Аравия является участником ДНЯО и имеет соглашение о всеобъемлющих гарантиях. В МАГАТЭ пришли к выводу, что ядерные материалы используются Саудовской Аравией в мирных целях. Но в МАГАТЭ не подтвердили отсутствие не заявленной ядерной деятельности в Саудовской Аравии. Представители МАГАТЭ не могут этого сделать, пока Эр-Рияд не примет дополнительный протокол МАГАТЭ, предоставляющий инспекторам более широкий доступ к ядерным объектам.

Если Саудовская Аравия не предоставит гарантий нераспространения и откажется от проверки МАГАТЭ и подписания дополнительного протокола, то ни одно ответственное государство-поставщик не согласится передать технологии по обогащению урана. Поставщики также должны были бы учесть ожесточенное региональное противостояние между Саудовской Аравией и Ираном. Члены ГЯП знают, что официальные лица Саудовской Аравии оправдывают свою заинтересованность в получении технологий обогащения, ссылаясь на наращивание ядерного потенциала Ирана.

В СМИ нередко появляются неподтвержденные сообщения о прошлом взаимодействии в ядерной сфере между Саудовской Аравией и Пакистаном. Например, есть предположение о том, что Саудовская Аравия финансировала ядерную программу Пакистана. Сообщают, что якобы два десятка лет назад министр обороны Саудовской Аравии проводил переговоры с пакистанскими физиками-ядерщиками. Также предполагают, что в будущем Исламабад может обеспечить Эр-Рияд ядерным оружием в соответствии с ранее заключенным секретным договором. В ГЯП серьезно опасаются того, что Пакистан может поставить ядерные технологии Саудовской Аравии.

Пакистан обогащает уран и создает ядерное оружие. Пакистан не является участником ДНЯО и, следовательно, не обязан ограничивать ядерную торговлю с другими государствами. В ГЯП должны предпринять шаги, чтобы предотвратить возможную передачу технологий из Пакистана в Саудовскую Аравию. В 2016 году Пакистан уведомил ГЯП о том, что он выполняет руководящие принципы группы. Пакистанские официальные лица заявили, что Пакистан не будет передавать Саудовской Аравии технологии по обогащению урана.

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Пакистан стремится к более активному взаимодействию с ГЯП. В 2010 году Соединенные Штаты объявили, что поддержат желание Индии вступить в ГЯП. В Пакистане заявили, что любой разговор о членстве Индии в ГЯП должен также включать рассмотрение членства Пакистана. Исламабад создал программу по внедрению руководящих принципов ГЯП в рамках усилий по восстановлению своего имиджа.

Сегодня члены ГЯП рассматривают возможность членства как Пакистана, так и Индии. Вхождение Пакистана и Индии в ГЯП могло бы снизить риски распространения ядерных технологий.

Если руководящими принципами ГЯП будут руководствоваться все страны-члены, плюс Индия, Израиль и Пакистан, это означает, что единственным возможным партнером Саудовской Аравии в сфере ядерных технологий останется КНДР. Подписание дополнительного протокола МАГАТЭ и угроза введения санкций могли бы снизить риск бесконтрольной передачи ядерных технологий Саудовской Аравии.