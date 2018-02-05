Тегеран, 5 февраля, 2018, 20:33 — ИА Регнум. В марте текущего года с участием президентов Азербайджана и Ирана состоится церемония закладки железной дороги Астара — Решт и открытие железнодорожного участка Астара (Азербайджан) — Астара (Иран).

Как передает АПА, об этом сообщил директор департамента международных связей Управления железных дорог Ирана Аббас Назари.

По его словам, транспортные проекты «Север — Юг» и «Черное море — Персидский залив» имеют важное значение. Он также отметил, что посредством объединения железных дорог Азербайджана, Ирана и России станет возможной перевозка 2 млн тонн грузов, а в будущем — 5 млн.

Назари также отметил, что азербайджанская сторона выделила на строительство терминала в Астаре $60 млн, а на прокладку железнодорожной линии Астара — Решт — $500 млн.

Железная дорога Астара — Решт — Казвин — строящийся транспортный коридор, который соединит действующие железные дороги России, Азербайджана и Ирана. Проект осуществляется в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг», целью которого является интеграция транспортно-информационных магистралей России, Азербайджана, Ирана, Индии.

Проект железной дороги Астара — Решт — Казвин предусматривает строительство на территории Ирана новой железнодорожной ветки, которая соединит азербайджанскую Астару с иранскими городами Астара, Решт и Казвин.