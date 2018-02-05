Москва, 5 февраля, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Документ опубликован 5 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футбол

В соответствии с поправками за незаконную реализацию билетов, без заключения соответствующего договора с FIFA или уполномоченными организациями, будет грозить штрафа в размере от 20 до 25-кратной стоимости билета, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 50 тысяч рублей.

Для должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица предусматривается наказание в виде штрафа от 25 до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тысяч рублей, либо административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Юридическим лицам за аналогичные действия будет грозить штрафа от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Вводится также наказание за реализацию поддельных входных билетов на матчи мирового первенства.

Документом также определён срок рассмотрения административных дел о спекуляциях с билетами на ЧМ-2018 — до десяти суток. Для граждан предусматривается штраф в размере от 50 тысяч до 70 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн. рублей. К предпринимателям и юридическим лицам в качестве альтернативного наказания также может быть применено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.