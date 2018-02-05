Астана, 5 февраля, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получит право пожизненного председательства в Совете безопасности (СБ) республики, сообщает КазТАГ со ссылкой на законопроект «О Совете безопасности РК».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Документ вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Законопроект также уточняет полномочия главы СБ Казахстана. Глава СБ созывает оперативные совещания и заседания совета, а также руководит деятельностью совета и отдает распоряжения его членам. Кроме этого, председатель утверждает положение, структуру и определяет организационно-правовой статус совета.

В законопроекте говорится, что решения СБ Казахстана и его председателя обязательны для исполнения госорганами и должностными лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2016 года в интервью агентству Bloomberg Назарбаев заявил, что передача власти по наследству не подходит для Казахстана.

«Наследование власти моими детьми я не предусматриваю. Я думаю, что это не для нас», — сказал президент Казахстана.

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