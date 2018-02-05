Ереван, 5 февраля, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Отставания в деле проведения серьезных структурных преобразований в экономике, в том числе в области государственного управления, политики в области конкуренции и улучшения деловой среды, могут стать основными рисками для Армении. Об этом говорится в обновленном аналитическом обзоре по экономике Армении Всемирного Банка.

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По мнению экспертов ВБ, несмотря на некоторый подъем экономики России и рост мировых цен на сырьевые товары, основные риски для экономики Армении и ее устойчивого восстановления содержаться в отсутствии или ограничении осуществления серьезных структурных реформ.

«Если Армения не воспользуется этой возможностью, поддержанной скромными восстановительными тенденциями, то частные инвестиции и рост производительности будут оставаться слабыми с негативными последствиями для занятости, сокращения бедности и для сохранения приемлемого уровня долга. Поскольку возможности трудоустройства в этом случае не появятся, эмиграция молодых и образованных работников будет продолжаться, это еще более ухудшит уровень производительности труда», — цитирует обзор Всемирного Банка «АрмИнфо».

Вместе с тем, в докладе отмечается, что среднесрочный прогноз по экономике Армении был несколько улучшен еще в прошлом году в связи с улучшенной повесткой дня по структурным реформам, в особенности, в плане совершенствования делового и инвестиционного климата.

И, тем не менее, основным фактором улучшения явился скромный разворот российской экономики, что увеличило приток в страну частных трансферов после семи лет последовательного спада. Вместе с тем, медленное восстановление ожидается в таких секторах как строительный и сельское хозяйство. Более высокие цены на медь должны способствовать росту чистого экспорта.

По мнению экспертов ВБ надо ожидать, что финансовая ситуация в стране заметно улучшится и будет обусловлена тем, что рост ВВП достигнет как минимум 4% в 2019 году. Однако отношение долга к ВВП (59,6% в 2018 г.) не начнет снижаться до 2019 года. Ожидается, что потребительские цены будут продолжать расти, отчасти из-за роста цен на продовольствие. Тем не менее, ожидается, что инфляция останется ниже целевого показателя ЦБ РА в 4%, по крайней мере, до конца 2019 года.