Чита, 6 февраля, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Поддержка создания зеленого пояса вокруг города Читы местными депутатами Заксобрания показывает готовность законодателей привечать добрую инициативу и одновременно демонстрирует изъяны планирования, которые уже привели во многих случаях к провалам в реализации подобных проектов. О том, с чего стоило бы начинать строительство «зеленых щитов», рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Надпись «Иуды» на месте уничтоженных саженцев сосны в реликтовом бору Бийска

Печальные примеры других сибирских городов, в которых пытаются реализовать идею зеленых щитов, то есть лесопарковых поясов вокруг населенных пунктов, должны насторожить читинских депутатов. Повторения чужих ошибок пытаются избежать общественники, продвигающие на городском уровне этот проект.

Четкая нормативно-правовая база, работающие механизмы отчетности и контроля — только так можно защитить планируемый лесопарк вокруг города от тех неурядиц, которые уже имели место, например, в городе Бийске. Там передача лесопарковой зоны в частные руки обернулась захватом с неконтролируемой вырубкой. Арендатор или субарендатор лесных угодий сам по себе никогда не может стать гарантированным ответом на мошеннические действия с лесными ресурсами.

Чему стоит поучиться читинским инициаторам зеленого щита на печальных примерах, читайте в статье: На столицу Забайкалья примеряют «зелёный пояс»: кто оплатит этот «банкет»?

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