Барнаул, 6 февраля, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Бийский краеведческий музей оштрафован и лишен возможности демонстрировать посетителям более 100 уникальных образцов холодного и огнестрельного оружия. Образцы относились к выставке «Победители», посвященной Бийску времен Великой Отечественной войны. Это не первый случай такого рода: подобное происходило с военным музеем Кемеровской области, Некоузским историко-краеведческим музеем (Ярославская область) и «Вологодским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником». Об итогах работы правоохранителей под грифом исполнения законодательства об оружии пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Biysk.museum.ru Так выглядела экспозиция «Победители» в краеведческом музее Бийска с представленными на ней уникальными образцами холодного и огнестрельного оружия

История Бийска включает в себя героические страницы, когда город перестраивался на военные лад, в нем формировались части и соединения, участвовавшие в разгроме нацистов. Однако музейная экспозиция, посвященная подвигам и победам солдат из этого города, посетителей теперь разочарует. Все холодное и огнестрельное оружие, включая легендарную винтовку Мосина, которое должно служить памяти о героизме защитников Родины, надежно спрятано от глаз.

Еще в 2017 году по результатам проверки Росгвардии директору музея был выписан штраф за неправильное хранение оружия из экспозиции, а во исполнение предписания ревизоров оружие пришлось убрать в подвал, чтобы избежать его изъятия. По словам директора музея Светланы Бартышевой, чтобы доказать, что экспонаты музея не могут быть использованы как боевое оружие, необходимо провести дорогостоящую экспертизу, провести работы по охолащиванию оружия, но средств на это у музея нет.

В Кемеровской области дело не ограничилось гражданским разбирательством, к проверке музея подключилась прокуратура, и проверка завершилась уголовным делом по статье «Незаконное хранение оружия». Работники музея собирали экспозицию почти 40 лет, и теперь экспонаты изъяли. Известен и противоположный пример: в Вологодской области представители Росгвардии по итогам проверки оштрафовали заведующую отделом хранения фондов, хранителя оружейной коллекции, однако прокуратура провела свою проверку, штраф был отменен, а трое гвардейцев получили административные наказания.

Так в чем же дело — в абсурдных законах или в конкретных людях, в их отношении к сохранению памяти о русских героях, одолевших нацистского врага? Читайте подробности: «Гады?!»: музейщиков превращают в уголовников из-за экспозиций с оружием

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