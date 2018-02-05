Москва, 5 февраля, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для роста цен на бензин и дизельное топливо в России. Об этом 5 февраля заявил журналистам заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин, передаёт телеканал RT.

Топливо

«Общее понимание ситуации — в том, что она стабильная, условий для необоснованного роста цен не существует», — сказал замглавы ФАС.

По его словам, такие выводы можно делать на основании того, что «сформировалась открытая прозрачная инфраструктура рынка нефтепродуктов, в частности, сформировались биржевые индикаторы».

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Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил о наличии возможностей для снижения цен на автомобильное топливо в стране.

Глава государства также отметил, что в некоторых регионах высокие цены на бензин обоснованны с учётом сложности доставки и недостаточно развитой инфраструктуры. Тем не менее, по его словам, «за этим всегда должна смотреть ФАС». Путин пообещал, что «поговорит на этот счет» с руководством антимонопольной службы.