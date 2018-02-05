Ереван, 5 февраля, 2018, 18:00 — ИА Регнум. В Армении два раза подряд сорвалось представление книги бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Пробуждение силы». Книгу на армянский язык перевел Микаэл Наапетян, который считает неслучайным тот факт, что презентация книги Саакашвили дважды не состоялась.

Обложка книги «Пробуждение силы»

Сначала дом-музей Егише Чаренца отказался проводить мероприятие, запланированное на 7 февраля. Директор музея категорически опровергла информацию о том, что министерство культуры Армении запретило презентацию книги, и утверждала, что по техническим причинам оказалось невозможно заключить договор об аренде зала.

После этого, по словам переводчика, он предварительно договорился с книжным магазином «Ноян Тапан», чтобы представить на суд читателя книгу бывшего президент Грузии в зале магазина, но в «Ноян Тапан» ему сообщили, что директор книжного магазина не хочет проводить мероприятие и отказалась также выставлять ее на продажу.

«Я была принципиально против того, чтобы в книжном магазине появился какой-либо политический материал, чтобы здесь был шум, сторонники и прочее. К нам любой человек может прийти, передать свою книгу сотруднику. Он в тот момент не представлял, что делает. Книга случайно оказалась на моем столе, я подумала — интересный материал. Я прочла ее и поняла: извините, но это не для нашего книжного магазина», — рассказала директор магазина Луиза Берберян.

Директор «Ноян Тапан» в ответ о том, оказывалось ли на нее давление, ответила, что решение она приняла лично, давления не было. «На меня никто не оказывал давления, даже дружеского совета не давали. Будучи серьезным человеком, работавшим в государственных структурах, я хорошо понимала, что могло произойти», — сказала Берберян.

Однако переводчик уже не сомневается в том, что проблема в содержании книги. По его словам, не может такого быть, чтобы дважды достигали соглашения, а затем оба раза без каких-либо причин заявляли, что не могут этого сделать. «Очевидно, что оказывается давление», — заявил Наапетян.

Книга «Пробуждение силы» в переводе на армянский язык вышла в свет тиражом 250 экземпляров, и переводчик хочет организовать презентацию книги в таком месте, чтобы там предоставили кассовый аппарат и можно было бы организовать легальную продажу книги. Поэтому Наапетян отвергает предложения организовать мероприятие на открытом воздухе.

На отмену презентации книги в Ереване отреагировал на своей странице в Facebook и сам Саакашвили, написав: «К сожалению, и здесь без вмешательства Москвы не обошлось. Просто интересно, что в Грузии агенты России распространяли слухи, что я этнический армянин, а в Армении рассказывали, что я «антиармянский».

В книге Саакашвили рассказывает о «революции роз» 2003 года в Грузии, своем приходе к власти, проведенных коренных реформах, рассекречивает некоторые эпизоды российско-грузинской войны, пишет о личных контактах между ним и Владимиром Путиным, затрагивает сложившуюся на Украине ситуацию.