Калуга, 5 февраля, 2018, 17:15 — ИА Регнум. В Инновационном культурном центре Калуги 5 февраля представили новый региональный интернет-проект «Клён ТВ» — общий портал для детей и родителей региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, он запущен в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей и Десятилетия детства.

Пресс-служба правительства Калужской области Презентация калужского интернет-портала «Клён»

Цель проекта — создать единое виртуальное пространство для общения детей и родителей. На портале родители также найдут полезную информацию, а для детей это площадка по реализации собственных задумок, общения и развития.

К разработке портала активно привлекались дети и подростки. В его работе будут принимать участие специалисты профильных министерств и ведомств региона.

Пресс-служба правительства Калужской области Презентация калужского интернет-портала «Клён»

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, о старте программу Десятилетие детства ранее объявил президент РФ Владимир Путин. Цель инициативы — совершенствование госполитики в сфере защиты детства.