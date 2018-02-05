Севастополь, 5 февраля, 2018, 16:42 — ИА Регнум. 13-летний школьник погиб под упавшими футбольными воротами в Крыму. Как сообщает пресс-службе СУ СК РФ по г. Севастополю, трагедия произошла 3 февраля в селе Верхнесадовое.

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По данным следствия, четыре мальчика пришли поиграть на футбольное поле школы №52. Поскольку возле новых спортивных ворот были лужи, школьники выбрали место посуше, где установили старые ворота, сохранившиеся еще со времен СССР и сваренные из 76-милиметровой трубы.

В самом начале игры от сильного порыва ветра ворота рухнули на 13-летнего вратаря, который получил смертельную травму. Врачи не смогли спасти мальчика.