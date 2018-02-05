Ленинградская область, 5 февраля, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Центром ремесленной торговли Ленинградской области может стать территория старого Выборга, поскольку она является наиболее привлекательной для туристов достопримечательностью региона. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 февраля, в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

City.vbg.ru Выборг, вид на город

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил поддержать производителей традиционных для региона сувениров. В этой связи для продвижения изделий народных промыслов рассматривается предложение об организации ежегодного фестиваля народных ремесел.

Еще одной мерой для популяризации народных сувениров может стать создание ремесленной слободы в каждом районном центре Ленинградской области, а также центра ремесленной торговли в Выборге.

«По всей стране и за рубежом знают и тульский пряник, и вологодское кружево, и оренбургские пуховые платки. Ленинградская область тоже славится уникальными производствами: оятская керамика, свирское кружево, ленинградский гобелен. Эти товары должны занять достойное место среди русских сувениров и стать узнаваемыми в России и за ее пределами брендами», — считает губернатор.

Дрозденко предположил, что фирменными сувенирами Ленобласти могут стать и гастрономические изделия: копорский чай, ивангородская минога и другие.

Как отмечают областные власти, в сфере народных промыслов и сувениров работает более ста индивидуальных предпринимателей и коммерческих фирм.

Для зарегистрированных в регионе индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере ремесленного творчества, в 2018 году будут продлены «налоговые каникулы».

«При открытии новой фирмы по выпуску аутентичных сувениров предприниматели смогут получать до 500 тысяч рублей на развитие и закупку расходных материалов и инструментов», — добавляют в областной пресс-службе.

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Как заявлял ранее губернатор, 2018 год будет переломным для развития областных туристических проектов. Такими крупными проектами являются реконструкция исторического центра Выборга, реконструкция Коневецкого монастыря и Старая Ладога.

Напомним, 2018 год объявлен в Ленинградской области Годом туризма. Региональное управление по транспорту реализует два инвестиционных проекта по строительству и реконструкции портовой и причальной инфраструктуры в Выборгском и Лодейнопольском районах. В следующем году в Выборге откроется привокзальный сквер.

По данным сервиса бронирования отелей Tvil.ru, по итогам 2017 года Выборг вошел в топ-5 туристических городов Северо-Запада России. В прошлом году в Выборге туристы бронировали проживание в отелях в среднем на две ночи и платили 2,9 тысяч рублей в сутки.