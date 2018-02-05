Калуга, 5 февраля, 2018, 16:23 — ИА Регнум. В результате обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снежных масс на проводах и деревьях в Калужской области было обесточено 583 населенных пункта и 16 744 жилых дома. Без света остались более 40 тыс. жителей. Об этом 5 февраля заявили на координационном совещании руководителей региональных органов государственной и федеральной власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Больше всего от стихии пострадали Износковский, Боровский, Медынский, Жуковский, Перемышльский, Тарусский, Ферзиковский и Малоярославецкий районы области. По состоянию на утро 5 февраля напряженная ситуация также сохранялась в Дзержинском, Перемышльском и Жиздринском районах, где обесточены 69 населенных пунктов и 2392 жилых дома.

Добавим, по состоянию на 14.00 без электроснабжения в Калужской области оставались 36 населенных пункта, 1362 дома различной этажности и 2492 жителя, втор числе 458 детей. Электричество в Перемышльском районе подключено в полном объёме.

По информации пресс-службе городской управы Калуги, все котельные города переведены на работу с автономными источниками энергоснабжения, усилены дежурные смены и аварийные бригады на объектах жизнеобеспечения.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению работоспособности воздушных линий электропередачи напряжением 10 киловольт, поврежденных снежным циклоном. Обесточенных социально-значимых объектов нет. Ситуация находится под постоянным контролем министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, МЧС по Калужской области и МРСК Центра и Приволжья.

Анализируя положение дел в пострадавших от стихии районах, губернатор области Анатолий Артамонов отметил необходимость завершения всех восстановительных работ до конца 5 февраля. По словам калужского губернатора, ситуация с обильными снегопадами показала, что проводимая в муниципалитетах профилактическая работа недостаточна, например, не везде заранее избавились от деревьев, представлявших угрозу падения на линии электропередач.

«Этот урок мы должны учесть, чтобы подготовиться к следующему сезону», — констатировал Анатолий Артамонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, циклон, принёсший в центральный регион России обильные снегопады и метели с порывами ветра до 20 м/с, вынудил энергетиков перейти в режим повышенной готовности. В связи с прохождением циклона, в шести областях произошло нарушение электроснабжения. Без света остались почти 600 населенных пунктов, в которых проживают почти 63 тыс. человек. Восстановительные работы вели 96 бригад.