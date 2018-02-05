Москва, 5 февраля, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Рост спроса и увеличение прямых налоговых поступлений в бюджет — такими последствиями могла бы обернуться для России отмена налога на движимое имущество, считает ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Аза Мигранян. Об этом она заявила 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выступление замминистра финансов РФ Ильи Трунина, рассказавшего, что в его ведомстве рассматривают возможность отмены или минимизации названного выше налога.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

«Рассматривать эффект вводимых или исключаемых налогов надо с учётом того, как это влияет на величину налогооблагаемой базы, — заявила Мигранян. — Для потребителей снижение или отмена налога на движимое имущество обернулось бы дополнительными стимулами увеличить потребление и, в конечном счёте, совокупный спрос».

Более того, отмена этого налога стимулировала бы производительность и способствовала бы росту прямых налогов. Как объяснила Мигранян, ликвидация налога, позволившая гражданину РФ потреблять больше и тем самым повышать совокупный спрос, незамедлительно отразилась бы и на росте предложения товаров на рынке. В свою очередь, это обернулось бы увеличением производства, а значит, и прибыли производителя. Как закономерный итог, в бюджет стало бы попадать больше денег в виде налога на прибыль.

«Однако если говорить о краткосрочном периоде, то, конечно же, с учетом проблемы дефицитности бюджета, непостоянства нефтяных цен и колебаний на валютном рынке говорить о снижении, а уж тем более об отмене любого налога не приходится», — отметила она.

Напомним, как заявил заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, в его ведомстве рассматривают возможность отмены налога на движимое имущество. Об этом он рассказал, выступая на Налоговом форуме в рамках Недели российского бизнеса.

«Мы (Минфин РФ) не отказываемся от идеи отменить этот налог или его минимизировать», — заявил чиновник.

Отметим также, что депутаты Госдумы РФ неоднократно критиковали российское законодательство, связанное с налогом на движимое имущество. Так, 16 ноября 2017 года депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что правительственный закон, позволяющий субъектам РФ самостоятельно устанавливать размер ставки налога на движимое имущество, крайне неблагоприятно скажется на экономическом развитии регионов. Речь шла о поправках в Налоговый кодекс РФ, которые обязывают регионы вводить налог на движимое имущество и устанавливают максимальную ставку по нему — 1,1%. Ставка будет действительна в течение всего 2018 года, затем её, по решению региона, можно будет повышать до 2,2%. Госдума приняла этот закон в третьем чтении на пленарном заседании 16 ноября.

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По словам Емельянова, публично Минфин вторит словам президента РФ Владимира Путина о недопустимости повышать налоги в ближайшее время, но на деле ведомство не может не увеличивать их.