Киевский суд не присвоил Саакашвили статус беженца
Киев, 5 февраля, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Суд отказал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в признании его беженцем на Украине, сообщает 5 февраля УНН.
Согласно сообщению, ранее государственная миграционная службы Украины отказала Саакашвили предоставлять статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите. Саакашвили в ответ подал апелляцию в Киевский апелляционный административный суд.
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После долгих переносов, заседание все же состоялось. На нем было принято решение оставить апелляцию без удовлетворения, а решение миграционной службы оставить в силе. Решение суда может быть обжаловано.
По словам адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого, теперь политика могут экстрадировать с Украины, если такое решение будет принято.
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«У нас еще есть возможность подавать жалобу в кассационный суд и, если решение останется в силе, — в Европейский суд по правам человека», — сказал Чернолуцкий.
Напомним, лидер партии «Движение новых сил» Саакашвили находился под следствием по подозрению в содействии преступной организации, однако был отпущен судом. После этого политик подал несколько исков в суды по различным основаниям.