Киев, 5 февраля, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Суд отказал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в признании его беженцем на Украине, сообщает 5 февраля УНН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михо

Согласно сообщению, ранее государственная миграционная службы Украины отказала Саакашвили предоставлять статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите. Саакашвили в ответ подал апелляцию в Киевский апелляционный административный суд.

Читайте также: Саакашвили во второй раз подал в суд на миграционную службу Украины

После долгих переносов, заседание все же состоялось. На нем было принято решение оставить апелляцию без удовлетворения, а решение миграционной службы оставить в силе. Решение суда может быть обжаловано.

По словам адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого, теперь политика могут экстрадировать с Украины, если такое решение будет принято.

Читайте также: Саакашвили намерен найти «300 спартанцев» на Украине

«У нас еще есть возможность подавать жалобу в кассационный суд и, если решение останется в силе, — в Европейский суд по правам человека», — сказал Чернолуцкий.

Напомним, лидер партии «Движение новых сил» Саакашвили находился под следствием по подозрению в содействии преступной организации, однако был отпущен судом. После этого политик подал несколько исков в суды по различным основаниям.