Великий Новгород, 5 февраля, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Руины церкви Благовещения на Рюриковом городище откроют для посещения 20 мая 2018 года, в дни проведения в Великом Новгороде российско-американского форума «Диалог Форт Росс». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 5 февраля, на совещании по приоритетным вопросам развития культуры заявила генеральный директор Новгородского государственного объединённого музея-заповедника Наталья Григорьева.

Novgorodmuseum.ru Реставрация церкви Благовещения на Городище в Великом Новгороде

«Новизна проекта в том, что в руинированном памятнике создана всесезонная выставочная площадка. На ней с помощью мультимедийных средств будет вестись рассказ о первой резиденции новгородских князей», — отметила Григорьева.

Отметим, что в ходе двух сезонов археологических работ у церкви Благовещения XIV века были выявлены фундаменты храма 1103 года, возведённого князем Мстиславом на княжеском дворе и разрушенном через двести с небольшим лет. В XIV веке при строительстве нового храма руины старой церкви были засыпаны и были открыты впервые в ходе археологических работ 2016−2017 годов. Посетителям Рюрикова городища покажут и остатки фундамента постройки XII века с сохранившимися фрагментами монументальной живописи, и руины храма XIV века.

«Специальный помост поможет туристам увидеть их сверху и представить себе планировку и масштабы второго по старшинству каменного храма Древней Руси. Руины церкви Благовещения XIV века законсервирована ровно настолько, насколько они сохранились до наших дней. Чтобы создать приемлемые для экспозиции условия, вместо отсутствующего завершения соорудили стеклянную крышу площадью 83 кв метра. Увидеть её можно только изнутри. Это новейшее техническое приспособление постарались сделать как можно деликатнее, чтобы не нарушать исторический силуэт памятника», — отмечается на сайте Новгородского музея-заповедника.

Как ранее отмечали эксперты, целостное восстановление памятника в первоначальном виде (XIV в.) не возможно по многим причинам, среди которых сильное разрушение храма в годы Великой Отечественной войны и полная утрата верхней части церкви — об архитектурном облике церкви нет точных сведений. Кроме того, так как часть фундамента построена на остатках храма XII века, было решено сделать и эти конструкции частью музейной экспозиции.

Читайте также: Российско-американский форум «Диалог Форт Росс» открылся в Пскове