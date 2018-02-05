Ярославль, 5 февраля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. При мэрии Ярославля создадут комиссию по муниципально-частному партнерству, которая будет рассматривать проекты частных инвестиций с использованием муниципального имущества. Постановление, определяющее порядок подготовки проектов муниципально-частного партнерства (МЧП) и механизмы их реализации, издала мэрия города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Проект МЧП может быть предложен как самой мэрией Ярославля, так и частным партнером. Если проект разрабатывает мэрия, его цель должна совпадать с одной из целью муниципальной программы: то есть развитие образования, массового спорта, ЖКХ и т.п. Частные партнеры также могут выдвигать свои предложения.

В любом случае проекты муниципально-частного партнерства должны быть согласованы с региональными властями, получить одобрение различных подразделений мэрии и комиссии по МЧП, которая будет создана при мэрии. Кроме того, предпринимателям придется пройти через конкурсную процедуру через сайт госзакупок — право реализовывать проект получит тот, кто предложит лучшие условия.

В самой мэрии Ярославля корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что постановление издано для реализации федерального закона. В настоящее время на территории города нет проектов муниципально-частного партнерства, хотя власти города не раз говорили о желании прибегнуть к такой процедуре.