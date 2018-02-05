Пхеньян, 5 февраля, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Дипломаты посольства РФ сделали фотографии Пхеньяна — столицы КНДР, которые открывают Северную Корею с другой стороны. Фотографии опубликованы в телеграм-канале МИД РФ.

Посольство России в КНДР Зима в Северной Корее

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что последние несколько лет ни одна новостная лента не обходится без упоминания Северной Кореи и ее руководства, но о жителях страны говорят мало.

«Эти фотографии от дипломатов посольства России в КНДР откроют Северную Корею с другой стороны», — добавили в МИД РФ.

Напомним, ранее КНДР и Южная Корея договорились, что олимпийские сборные двух стран на церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2018 пройдут под единым флагом, на котором голубым цветом на белом полотне изображен силуэт Корейского полуострова.

В МИД РФ, в свою очередь, выразили надежду, что реализация договоренности между двумя странами послужит деэскалацией напряженности на Корейском полуострове и обеспечению стабильности в этом регионе.

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