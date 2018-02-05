Москва, 5 февраля, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Происходящее в Дагестане лежит в русле заявленной борьбы с коррупцией, в регионе идет системная работа по искоренению коррупционеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 декабря заявил депутат Госдумы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев («Единая Россия»).

(сс) ccipeggy Шахматы

Крупномасштабная антикоррупционная операция проводится в Дагестане, для проведения следственных действий в Москву доставлено семь высокопоставленных республиканских чиновников, включая врио председателя правительства Абдусамада Гамидова.

Парламентарий уверен, что определенные сигналы для подобных действий из Дагестана поступали ранее.

«Видимо, есть повод для этих действий — не то что поехали и всех подряд… нет, наверное, я думаю, это не в течение двух дней придумано. Претензии есть к определенным чиновникам, которые, может быть, занимались распилкой бюджета. Вы знаете, всё покажет дальше следствие, дойдет до суда — суд», — рассуждает депутат Госдумы.

При этом, по мнению парламентария, по уровню коррупции Дагестан занимает отнюдь не лидирующее место.

«У нас многие регионы не блещут чистотой соблюдения законов, Дагестан в этом плане не особо показательный регион, я думаю, с бюджетом небрежно обращаются и в других регионах, мы знаем, до этого были и губернаторы и Сахалина, и Марий Эл, и Коми, — много вариантов есть. Президент сказал: бороться с коррупцией — вот идет борьба с коррупцией, надо бороться с коррупционерами», — говорит Сафаралиев.

При этом он приветствует системную борьбу с искоренением коррупции как явления и полагает, что все регионы России внимательно следят за происходящем в Дагестане.

«Если работа приобретает системный характер — это хорошо, законы для этого все приняты, есть. Но, а дальше, соответственно, каждый на своем месте должен работать, соблюдая законы, выполнять их. То, что делается — делается по факту, есть факт — делается, если есть в других регионах — пусть задумаются тоже», — подчеркнул он.

В январе 2018 года в Дагестан для проверки соблюдения законов приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева, главного архитектора столицы Дагестана Магомеда-Расула Гитинова, обыски прошли в администрации Табасаранского района республики.

В октябре 2017 года глава Дагестана Рамазан Абдулатипов ушел в отставку, а на его место (с приставкой «врио») назначен глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев.