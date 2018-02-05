Москва, 5 февраля, 2018, 15:14 — ИА Регнум. На просьбу ГИБДД не выезжать в снегопад на дороги отреагировали только коммунальные службы. Так в эти снежные дни шутят пользователи социальных сетей, возмущённые неготовностью и неспособностью столичных властей справиться с обильными снегопадами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегоуборочная техника просто стоит

Дарья Антонова ИА REGNUM Горы снега лежат у обочины дорог

Традиционно самая жесткая критика звучит в адрес мэра Сергея Собянина.

«На шоссе Энтузиастов тоже троллейбусы стояли из-за забуксовавшей в правом ряду в снежной неубранной каше фуры, на перекрёстке с проспектом Будённого, — пишет один из пользователей. — И ни одного дворника, и ни одного уборочного трактора или уборочной машины».

Его поддерживают и другие очевидцы:

Дарья Антонова ИА REGNUM Московские дороги до сих пор не очищены от снега

«В Зюзино троллейбусы практически не ходили, автобусы крайне редко».

«Да! На Варшавке и Каширке автобусы буксовали у остановок! Трактора вытаскивали с тросом».

«Город от снега практически не чистится!!! Снегом завалены и улицы и дворы!!! И самое страшное, что и никакой техники не наблюдается! Ни техники, ни дворников. Кажется, Собянин принял решение — ждать весну (когда само всё растает). А если серьёзно, то ощущение, что мэр наш ни черта не контролирует, а его прибалтийские помощники снег видели только в кино или на картинках».

Дарья Антонова ИА REGNUM Машины завалены снегом

Особое возмущение характерно для пользователей, владеющих автотранспортом и потому пострадавших от неготовности городских властей особенно ощутимо:

«Припарковаться нет возможности от слова вообще, так как глобально не чищено, — пишет одна автовладелица. — Вот позвали нашего дворника за дополнительную оплату расчистить место для машины. Утром сами откапывали, вечером сапёрной лопатой не расчистить, да и сил нет. Серьёзно задумалась о покупке лопаты для снега».

«Я с ужасом думаю о том, что завтра утром будет на дорогах, — согласна с ней другая. — Отказаться от машины не получится, потому что до метро надо ещё добраться, с автобусами печаль в нашем районе, маршрутку отменили в январе».

«Ни одной снегочистилки не встретила сейчас, пока ехала до дома по Волгоградке… ни одного дворника во дворе уже сутки не видела», — пишет третья, и ей вторят другие:

«Как всегда «неожиданно» в начале февраля выпал снег. У нас же в феврале, как правило, пальмы зеленеют и орхидеи цветут. Откуда же нашим доблестным коммунальным службам быть готовыми к такому повороту событий?»

«Тротуары не чистят неделю!!! Даже не пытались))) У меня ощущение, что все дворники устроили забастовку!!! Ни одного не видно нигде в городе!!!»

«Руководство Мосавтотранса сокращало до безобразия ремонтных рабочих, а теперь пытается заставить работать подряд две смены: 8 часов + 8 часов = 16 часов. Да ещё заработную плату уменьшили в 2017 г. на 10 тыс. рублей и дали предупреждение о дальнейшем сокращении. Но руководство не ожидало снежной зимы и аварий автотранспорта».

«Я оплачиваю коммунальные услуги и требую их выполнения! Одно дело помогать ближнему, другое — помогать беспредельщикам продолжать грабить и уничтожать родной город! Надо подавать иски в суд на техников и руководство «Жилищника» (имеется в виду ГБУ «Жилищник»). Это будет реальная помощь!»

«Как за «хапремонт» брать, и коммуналку повышать — так это запросто, а как хотя бы раз в году выполнить свои прямые обязанности — так хрен. Куда-то вся активность подевалась, когда пришло время лопатой помахать».

«А за что мы платим тогда? На что берутся налоги? Чтоб содержать ленивых дармоедов, для которых снег зимой — аномальное явление».

«А где техника? Вообще никого. Ни дворников. Ни техники. Ни трактора».

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегоуборочная техника не спешит расчищать дороги от снега

Разумеется, не заставляют себя ждать и неумолимые выводы о талантах и способностях мэра, которые не оставляют никаких сомнений в том, как москвичи оценивают его работу:

«Бездарь бездарен во всём…»

«Так выпьем же за Московскую мэрию! Чтоб ей ПУСТО БЫЛО!»

«А ещё важно понимать, что собянинцы снег убирают не там, где люди ходят, а там где это удобно делать в больших объемах. Например, у метро почищена огромная территория (по которой никто и никогда не ходит), а вот до метро добраться практически невозможно — снег по колено».

Дарья Антонова ИА REGNUM Поваленные деревья также не убирают

«Такой бездарной уборки снега не было вообще».

«Собянина и его команду — в отставку!»

«Мне кажется, пора браться за лопаты и идти к мэрии, у кого нет лопат, можно вилы…»

Дарья Антонова ИА REGNUM Ходить по такой снежной массе просто невозможно

Напомним, как предупреждают метеорологи, снежная погода в Москве сохранится до середины февраля. Более того, есть опасения, что 8 и 9 февраля снегопады могут усилиться из-за циклона. 5 и 6 февраля, как обещают синоптики, температура воздуха в Москве будет колебаться в районе минус 10 градусов, а в тёмное время суток упадёт до минус 15. Потепление ожидается со среды, 7 февраля.