Омск, 6 февраля, 2018, 05:24 — ИА Регнум. Гордость министра здравоохранения Омской области Андрея Стороженко за управляемую им отрасль входит в противоречие с фактами, выявленными в результате прокурорской проверки омского здравоохранения. Из чего складывается реальная картина, пишет корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Стороженко

Данные Росстата, на которые ссылается министр Стороженко, действительно могли бы стать предметом гордости: снижение смертности в Омской области в 2017 году показало, что более тысячи жизней было сохранено, — по утверждение Стороженко, благодаря местной медицине. Это хорошо, но недостаточно. Ведь существуют и другие показатели, которые способны подпортить «статистику», ориентирующуюся только на один параметр. Естественная убыль населения за 2017 год составила минус 2616 человек, а в предыдущем году наблюдался естественный прирост. И это только один из примеров.

Если же брать не статистику, а состояние технической обеспеченности, которое является одним из главных показателей, то оно выглядит совершенно удручающим. Так показала экспертная проверка, организованная специалистами ОНФ в Омской области. Мало того, обнародованная в октябре 2017 года информация о результатах прокурорской проверки в регионе говорит о тысячах нарушений. Можно ли на таком фоне гордиться состоянием медицины в регионе?

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