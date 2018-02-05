Санкт-Петербург, 5 февраля, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга готовы обсудить сокращение временного интервала, на протяжении которого в городе запрещено продавать спиртное. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 5 февраля глава комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Бутылка на набережной Петербурга

Сейчас в Петербурге запрещено торговать алкоголем с 22:00 до 11:00, то есть в течение 13 часов. При этом федеральные рамки гораздо более мягкие — спиртное нельзя продавать с 23:00 до 08:00. Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата предлагает вернуть девятичасовой запрет, чтобы сократить нелегальные продажи алкоголя и увеличить поступления в городскую казну.

Эльгиз Качаев назвал этот вопрос «дискуссионным». Он напомнил, что множество преступлений совершаются именно в вечернее время под воздействием спиртного, в связи с чем Петербург изначально и принял решение ужесточить правила продажи алкоголя.

«Но, тем не менее, я знаю, что торговые сети поднимают вопрос о смягчении запрета. Мы встречались, обсуждали, мы договорились, что допустим обсуждение этого вопроса вместе с законодателями, со всеми экономическими выкладками. Общественность мы тоже должны, конечно, выслушать», — сказал Качаев.

Чиновник отметил, что заседание в Торгово-промышленной палате, в повестке которого стоял этот вопрос, состоялось лишь в конце прошлой недели, так что о результатах говорить рано.

«Мы договорились, что реагируем на их обращение и начинаем совместное обсуждение. Во что это выльется, мы пока не знаем», — добавил Качаев.

Руководитель фракции «Единой России» в городском Заксобрании Александр Тетердинко тоже не смог дать однозначного ответа на вопрос, поддержит ли он эту инициативу. Парламентарий также напомнил об уровне «алкогольной» преступности.

«Введение запрета на ночную продажу алкоголя у нас очень существенно снизило количество преступлений и правонарушений, совершаемых в ночное время в состоянии алкогольного опьянения. Это действительно так, это официальная статистика. Поэтому, обсуждая эту идею, мы будем советоваться с экспертами, с бизнес-сообществом и правоохранительными органами. Всё нужно четко просчитать, чтобы с водой не выплеснуть ребенка. Да, может быть, мы действительно поможем легальному бизнесу и усложним жизнь нелегальным торговцам, наверное, это действительно так. Но не приведет ли смягчение запрета к последствиям, на которые мы не рассчитывали? То есть к росту преступности», — сказал Тетердинко.

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Впрочем, вероятность того, что в ближайшее время жизнь легальных продавцов спиртного станет проще, видится крайне туманной. В конце 2017 года губернатор Георгий Полтавченко во время одного из заседаний правительства посвятил целый пассаж теме пьяниц и ночных распивочных, которые очень его беспокоят. Полтавченко негодовал, что петербуржцы по ночам упорно находят, где купить алкоголь на вынос: он считает, что виной тому — вялая борьба чиновников с торговыми точками, которые под видом баров продают алкоголь в бутылках в ночное время.

«Люди берут с полки магазина бутылку, подходят к кассе так называемого бара, им там скручивают пробку, они оплачивают покупку и уходят на улицу, где распивают, пьянствуют, мешают людям жить и свою жизнь подвергают опасности», — возмутился губернатор и потребовал от комитета по предпринимательству продемонстрировать все результаты упомянутых проверок.

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Народные избранники также в течение прошлого года боролись с пьянством и разгульным образом жизни: в городе планируют ввести новые запреты на продажу алкоголя в жилых домах, в нежилых помещениях во дворах неподалеку от подъездов. Традиционно, первыми в опалу угодил любители футбола: во дни матчей ЧМ-2018 и петербургского «Зенита» алкоголь будет запрещено продавать вокруг стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

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