Ленинградская область, 6 февраля, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Жилье экономкласса, построенное на окраинах Санкт-Петербурга, уже стало одной из самых насущных проблем города, которая напрямую затрагивает и соседний регион — Ленинградскую область. Многоэтажные «деревни», построенные на границе двух субъектов, ставят в незавидное положение и область, которая вынуждена обустраивать быт работающих в городе и платящих там налоги жителей, и самих жителей, оказавшихся заложниками «гетто». Как этот вопрос стал политическим, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Дарья Драй ИА REGNUM Кудрово

Проблема, которая живо затрагивает сотни тысяч человек, перешла из области сугубо бытовой в политическую, а вопросы «кто виноват» и «с кого требовать» — отнюдь не пустое обсуждение. В недавнем совете новостроек, который прошел в Кудрово, одном из наиболее густонаселенных районов на границе Санкт-Петербурга и Ленобласти, приняли участие жители района и представители областных властей. Кудрово отличается тесными и плохими дорогами, большим числом автомобилей, нехваткой свободного пространства для жителей, детсадов, площадок, школ, уличный фонарей, тротуаров… Отвечая на вопросы жителей этого района, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко особенно подробно обсудил перспективы появления съезда с петербургской кольцевой в поселок Мурино. Пока такого съезда нет, местные жители оказываются в гетто еще и в транспортном смысле этого слова. В свою очередь те, кто живут у кольцевой дороги, жалуются на шум от трассы и просят установить специальные щиты, на что чиновник из профильного комитета доложил, что щиты поставить нельзя, но, собственно, и шум-то в пределах нормы, так говорит представитель застройщика.

Не обошлось и без «потёмкинских деревень»: губернатора удивили фотографии гор мусора на тротуарах, ведь сегодня, когда он ехал, было чисто. Как выяснилось, к его приезду и убрали. Только вот пробки к концу встречи убрать было невозможно, в результате чиновники получили наглядное подтверждение тому, что дороги в «многоэтажном гетто» расширять действительно нужно.

Читайте подробности: Обустроить «гетто»: как это делают в Ленобласти

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