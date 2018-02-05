Москва, 5 февраля, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Страховые компании стали паразитическим звеном в системе оказания медицинской помощи населению, считает сопредседатель межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Об этом он заявил 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в правительстве обсуждают перенос части расходов на медицину с государства на страховые компании.

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«То, что просочилось в СМИ, выглядит очень неубедительно, спорно и противоречиво», — констатировал он.

По его мнению, на самом деле речь идёт о том, чтобы фактически ввести неизбежное и недобровольное софинансирование медицинских услуг со стороны граждан. Именно эту цель скрывает тезис о том, что страховые компании будут участвовать в определении тарифа на те или иные медицинские услуги.

Более того, как считает Коновал, в результате запланированных реформ страховые компании будут заинтересованы в снижении объёмов оплаты за оказание врачебной помощи. Клиентов будут отправлять в более «экономичные» клиники, а те медучреждения, которые станут слишком хорошо заботиться о пациентах и вкладывать в их лечение чересчур большие средства, начнут «прессовать».

"Следствием будет сокращение расходов на здравоохранение, которое и так недофинансировано, — пояснил Коновал. — Сегодня страховые компании — это пятое колесо в телеге. Зачем они нужны, не понимают не только пациенты, но и многие эксперты в области организации здравоохранения. Ясно, что это во многом паразитические структуры. Формально провозглашается, что они контролируют качество лечения, и если медучреждение плохо справляется, то на него за это накладывают штрафы. Более того, пациент, которому оказали некачественную помощь, может якобы обратиться в свою страховую компанию за защитой. Однако лично мне неизвестен ни один случай, когда пациент, столкнувшийся с теми или иными проблемами, получил от страховых компаний какую-то помощь. Они жалуются куда угодно, но не в страховую компанию».

Кроме того, он констатировал, что на сегодняшний день система страховых компаний — это сложившийся бизнес с миллиардными оборотами, причём заинтересованными являются не только сами страховщики, но и частный медицинский бизнес, желающий приумножить свои доходы.

Как отметил сопредседатель профсоюза, превращение здравоохранения в одну из коммерческих отраслей экономики не приведёт к улучшению здоровья нации. Для коммерческой медицины, по его словам, важно, чтобы люди не выздоравливали, но и не умирали, а продолжали нести деньги в частные клиники.

«Это в корне противоречит идее национальной системы здравоохранения», — подчеркнул Коновал.

Напомним, как сообщили 5 февраля СМИ, в правительстве России обсуждается перенос части расходов на медицину с государства на страховые компании. В соответствующей дискуссии участвуют как представители крупных страховых компаний, так и чиновники от Минфина и Центробанка. Отметим, что этот вопрос уже поднимался и в конце января, когда на совещании у шефа Минфина обсуждалась тема переноса части ответственности государства (в том числе финансовой) за здоровье граждан на страховые компании. В качестве одного из вариантов реформы предложено выделить регионам в программе ОМС виды медпомощи, расходы на которые легче прогнозируются, а затем привлечь страховые компании к формированию тарифов.